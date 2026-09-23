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23 сентября, 16:34

Происшествия

Москвича приговорили к 8,5 года колонии за попытку убить жену и сына

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве приговорили к 8,5 года колонии строгого режима 44-летнего мужчину за покушение на убийство жены и 14-летнего сына. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Отмечается, что 26 января мужчина находился в квартире дома в Линейном проезде в состоянии алкогольного опьянения. Там он поссорился с женой и сыном-подростком, после чего взял на кухне нож и напал на них. Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя Коптевской межрайонной прокуратуры суд также назначил ему 1 год ограничения свободы.

Ранее 28-летнюю жительницу города Балея признали виновной в убийстве годовалой дочери. Ей назначено 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. По данным прокуратуры, женщина в течение нескольких дней истязала ребенка.

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