Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В холодное время года синицы переходят на животную пищу, поскольку семена и зерна не обеспечивают их достаточным количеством энергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова.

Из-за нехватки насекомых птицы начинают питаться падалью, остатками трапез хищников, а также несоленым мясом и салом. В особенно суровые зимы голод может заставить их нападать даже на более мелких и слабых пернатых.

Подобный рацион встречается и у скворцов: при наличии подходящего источника пищи они также могут регулярно есть мясо. Врановые, в том числе вороны и сороки, и некоторые крупные хищные птицы тоже питаются падалью.

Например, беркуты и орланы-белохвосты при нехватке привычной добычи могут переходить на такой корм. Дятлы и поползни также не откажутся от несоленого и некопченого мяса или сала, если оно окажется в кормушке.

При этом для некоторых видов животная пища составляет основу рациона. К ним относится ястреб-перепелятник – небольшой хищник размером примерно с обычного голубя, который охотится на мелких птиц.

Еще один пример – сорокопут, или жулан. Эта небольшая певчая птица охотится на крупных насекомых, мышат и ящериц, а зимой может нападать на пернатых, прилетающих к кормушкам.

Ранее орнитолог Евгений Коблик рассказал, чем лучше подкармливать птиц зимой. Он посоветовал использовать зерновые смеси, просо и сырые подсолнечные семечки, а также предостерег от соленого сала, жареной пищи и черного хлеба. Кроме того, специалист объяснил, как выбрать кормушку, чтобы мелкие птицы могли спокойно получать корм.