Депприроды Москвы: большие синицы и снегири останутся зимовать в столице

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Большие синицы, полевые воробьи, лазоревки, поползни, пищухи, снегири, пестрые дятлы, ястребы-тетеревятники и серые неясыти останутся зимовать в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что в городе остаются на зиму много видов пернатых. В частности, на улицах можно встретить снегирей и пестрого дятла, а в крупных городских парках – ястреба-тетеревятника и серую неясыть. Все они в холодное время года нуждаются в поддержке человека, подчеркнули в департаменте.

Между тем обитателей московских водоемов готовят к сезонным переездам в теплые вольеры. Например, в Лианозовском парке более 10 лет живут лебеди-шипуны Ромео и Джульетта. С наступлением холодов и появлением первого льда птиц переместят в специально оборудованный вольер. Там они проведут зиму, а весной вернутся на пруд.

Аналогичная подготовка к зиме прошла и в ландшафтном парке "Митино". Там семью лебедей, включая пару Константин и Елена, перевезли с Пенягинского пруда в утепленный вольер.