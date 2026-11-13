Лебедей из московских парков готовят к переезду в зимние вольеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Обитатели водоемов в столичных парках, подведомственных департаменту культуры, готовятся к сезонным переездам в теплые вольеры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Лианозовском парке уже более десяти лет живут лебеди-шипуны Ромео и Джульетта. Эти птицы продолжают проявлять взаимные чувства: они плавают рядом и переплетаются шеями, создавая фигуру сердца.

С наступлением холодов и появлением первого льда на водоеме, их переместят в специально оборудованный теплый вольер в парке. Там они проведут зиму, а весной, когда лед сойдет, вернутся на свой большой пруд.

Аналогичная подготовка к зиме прошла и в ландшафтном парке "Митино". 12 ноября семью лебедей-шипунов, включая пару Константин и Елена, перевезли с Пенягинского пруда в утепленный вольер. Птицы получили имена в честь храма Святых Равноапостольных Константина и Елены, расположенного неподалеку.

Внутри вольеров сделаны теплые полы, а пространство огорожено мелкоячеистой сеткой. Такая конструкция защитит лебедей от диких хищников, в том числе лисиц и ласок. Здесь птицы останутся до весны, пока лед полностью не сойдет с водоема.

За состоянием птиц на протяжении всей зимы будут следить специалисты. Врач-орнитолог проведет осмотры, вакцинацию и проконтролирует условия содержания. Особое внимание будет уделено их рациону: в меню войдут комбикорм, злаки, бобовые, свежие овощи, зелень и витаминные добавки.

Ранее сообщалось, что семь фазанов, обитающих в Парке Горького в Москве, меняют оперение к зиме. Кроме того, их рацион становится более насыщенным: сотрудники добавляют в корм больше семечек, а периодически дают вареное яйцо.

Алмазные и королевские фазаны живут в трех фазанариях: один расположен в Партере у Голицынского пруда, еще два – в Нескучном саду, у ротонды 800-летия Москвы и возле домика графа Орлова.