На юго-западе Москвы пройдет серия тренировок под руководством чемпионов

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

Объединение культурных и досуговых центров Юго-Западного административного округа запускает проект #СпортвЮЗАО. Москвичей приглашают на серию бесплатных тренировок с профессиональными спортсменами и инструкторами, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Первая открытая тренировка пройдет 15 ноября в новом спортивном кластере на улице Архитектора Власова, 10, в Ломоносовском районе. Начало в 12:00. Принять участие может любой желающий, независимо от уровня подготовки. Вход свободный.

В мероприятии примут участие мастер спорта международного класса по бобслею, чемпион России Денис Водов и мастер спорта международного класса, чемпион Европы и мира по кикбоксингу Дмитрий Никитин.

Откроет программу общая разминка с Водовым. После этого участники познакомятся с несколькими видами уличного спорта. Приглашенные атлеты проведут показательное выступление по воркауту – направлению уличного спорта, в основе которого упражнения с собственным весом, в том числе на турниках и брусьях. Также участникам покажут комплекс для начинающих.

Никитин проведет занятие на боксерских грушах. Он продемонстрирует базовые движения, а также упражнения для развития координации и отработки ударной техники.

Освоить уличные тренажеры участникам помогут ведущие инструкторы-методисты ОКЦ ЮЗАО Виталий Лесников из подразделения "Ясенево" и Никита Туйгин из "Южного Бутова". Оба имеют звание кандидатов в мастера спорта по тяжелой атлетике и стали призерами всероссийских соревнований. Они покажут правильную технику упражнений и помогут подобрать нагрузку в зависимости от уровня физической подготовки.

День завершится растяжкой и суставной гимнастикой под руководством тренера и кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Ирины Середкиной. Инструкторы дадут советы по занятиям в прохладную погоду: как правильно подготовиться, какую одежду выбрать, как провести разминку и распределить нагрузку.

Участники проекта смогут узнать о спортивных площадках рядом с домом и начать регулярные занятия. Тренеры расскажут, как пользоваться оборудованием, выполнять упражнения и подбирать нагрузку в зависимости от погодных условий. Занятия будут проходить раз в две недели. В дополнение к ним запланированы оздоровительные прогулки со специалистами.

Организаторы намерены сформировать сообщество и каналы в социальных сетях. На этих платформах будут размещаться анонсы тренировок и событий, сведения о спортивных секциях и жизни округа. Кроме того, сообщество поможет жителям находить единомышленников для совместных занятий.

В сентябре открылся новый спортивный кластер на улице Архитектора Власова. Он был создан в рамках программы благоустройства. Здесь есть площадка для уличного баскетбола, зона для занятий воркаутом с турниками и брусьями, силовые тренажеры и столы для пинг-понга. Также здесь можно найти беговые дорожки, боксерские груши и полосу препятствий "Русский ниндзя". Для детей предусмотрены отдельные игровые зоны.

Участники открытого занятия познакомятся с оборудованием кластера и правилами его самостоятельного использования, а также узнают расписание занятий для детей и взрослых. Кроме того, посетителям расскажут о спортивных секциях Ломоносовского района и порядке записи в них.

Уточнить информацию о тренировках в спортивных секциях ОКЦ ЮЗАО можно по телефону 8 (495) 161-00-70 или на сайте учреждения.

Ранее сообщалось, что москвичи могут присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район". Выбрать удобную площадку и время можно на сайте проекта. Тренировка длится 60 минут.

Также горожане могут посещать бесплатные спортивные секции. Фитнес для участников 45–59 лет проходит по понедельникам в 14:30 и средам в 14:00 в спортивной зоне Мосгорспорта в районном центре "Место встречи "Экран".