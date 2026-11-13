Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 08:14

Город

"Зима в Москве" приглашает дизайнеров украсить ели на Кузнецком Мосту

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" дизайнеров и представителей творческих профессий пригласили разработать оформление новогодних елей, которые установят на улице Кузнецкий Мост. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

К участию в конкурсе "Елка чудес! Тепло большого города" допускаются молодые художники, студенты профильных вузов, представители брендов одежды и украшений, а также творческие коллективы. Им предстоит придумать дизайн игрушек и других праздничных элементов с учетом общей концепции выставки.

Вдохновение для работ можно искать в рождественских тенденциях, семейных традициях, памятных подарках и детских мечтах. Вместе с заявкой необходимо представить эскиз украшенной ели и небольшое эссе, объясняющее идею оформления. Бланк и подробные условия размещены на сайте организаторов.

Для начинающих художников и студентов конкурс станет возможностью представить свои работы широкой аудитории в центре столицы без расходов на организацию отдельной площадки. Представители бизнеса смогут привлечь внимание к своим брендам с помощью необычного оформления, а горожане получат праздничное пространство, созданное творческими коллективами.

Кузнецкий Мост уже не первый год становится площадкой, где новогодний облик улицы создают представители творческих профессий, а не только профессиональные декораторы.

Выставка откроется во время фестиваля "Путешествие в Рождество", а познакомиться с работами участников в зимние каникулы смогут москвичи, туристы из других регионов России и зарубежные гости.

В сезоне-2025/2026 более 200 компаний присоединились к проекту "Зима в Москве" и провели свыше тысячи мероприятий в столичных парках. Среди участников были девелоперы Stone, "22/11" и "ПИК" – они организовали керлинговые площадки в парках "Ходынское поле" и "Фили", а в "Серебряном бору" открыли пространство с лыжным прокатом, тренировками и занятиями по зимним видам спорта.

Программы включали открытые игры, занятия с инструкторами, лыжные прогулки, скандинавскую ходьбу, трейлраннинг и спортивное ориентирование.

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика