"Зима в Москве" приглашает дизайнеров украсить ели на Кузнецком Мосту

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" дизайнеров и представителей творческих профессий пригласили разработать оформление новогодних елей, которые установят на улице Кузнецкий Мост. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

К участию в конкурсе "Елка чудес! Тепло большого города" допускаются молодые художники, студенты профильных вузов, представители брендов одежды и украшений, а также творческие коллективы. Им предстоит придумать дизайн игрушек и других праздничных элементов с учетом общей концепции выставки.

Вдохновение для работ можно искать в рождественских тенденциях, семейных традициях, памятных подарках и детских мечтах. Вместе с заявкой необходимо представить эскиз украшенной ели и небольшое эссе, объясняющее идею оформления. Бланк и подробные условия размещены на сайте организаторов.

Для начинающих художников и студентов конкурс станет возможностью представить свои работы широкой аудитории в центре столицы без расходов на организацию отдельной площадки. Представители бизнеса смогут привлечь внимание к своим брендам с помощью необычного оформления, а горожане получат праздничное пространство, созданное творческими коллективами.

Кузнецкий Мост уже не первый год становится площадкой, где новогодний облик улицы создают представители творческих профессий, а не только профессиональные декораторы.

Выставка откроется во время фестиваля "Путешествие в Рождество", а познакомиться с работами участников в зимние каникулы смогут москвичи, туристы из других регионов России и зарубежные гости.

В сезоне-2025/2026 более 200 компаний присоединились к проекту "Зима в Москве" и провели свыше тысячи мероприятий в столичных парках. Среди участников были девелоперы Stone, "22/11" и "ПИК" – они организовали керлинговые площадки в парках "Ходынское поле" и "Фили", а в "Серебряном бору" открыли пространство с лыжным прокатом, тренировками и занятиями по зимним видам спорта.

Программы включали открытые игры, занятия с инструкторами, лыжные прогулки, скандинавскую ходьбу, трейлраннинг и спортивное ориентирование.