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13 ноября, 07:09

Город

В районе Преображенское завершили благоустройство Лермонтовской улицы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Преображенское завершили комплексное благоустройство Лермонтовской улицы на участке между улицей Алымова и Зельевым переулком. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

В ходе работ обновили около 13,6 тысячи квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, а также нанесли новую разметку. Для ремонта использовали дорожные фрезы, асфальтоукладчики, катки, погрузчики и самосвалы.

На улице установили современные светильники. Дополнительные фонари с контрастным освещением появились над наземными пешеходными переходами: направленный свет помогает водителям лучше замечать людей на зебре в темное время суток и при плохой погоде.

Кроме того, на территории разместили малые архитектурные формы.

Ранее в Пресненском районе Москвы завершили благоустройство пяти улиц – Сергея Макеева, Малой Грузинской, Пресненского Вала и Ножовый и Малого Предтеченского переулка.

В рамках работ воздушные коммуникации убрали под землю, обновили более 105 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, установили 124 фонаря и 59 опор контрастного освещения возле нерегулируемых переходов. Кроме того, для пешеходов оборудовали места отдыха с лавочками и навигационные стелы, а на территории разбили свыше 17 тысяч квадратных метров газонов.

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