Миронов предложил установить минимальную пенсию на уровне 40% от зарплаты

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Пенсионные выплаты в России необходимо рассчитывать с учетом прежнего заработка, трудового стажа и условий работы человека. При этом пенсия должна составлять не менее 40% от его зарплаты до выхода на заслуженный отдых. Такое мнение ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам парламентария, размер выплат в первую очередь должен быть связан с заработком, который человек получал во время трудовой деятельности.

Миронов также напомнил, что в 2018 году Россия ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.

Ранее в Госдуме рассказали, что некоторые россияне имеют право одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели.