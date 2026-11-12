Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать посредником в переговорах по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность представлять Европу на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Французский лидер призвал европейские страны согласовать общую позицию по украинскому урегулированию и определить, какого мирного плана они хотят добиться. По его словам, Европе необходимо вернуть инициативу в диалоге с Москвой, а также сформулировать собственное видение будущей архитектуры безопасности.

"Я всегда готов заниматься этими вопросами", – заявил Макрон.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что европейские страны пока не могут договориться о кандидатуре представителя на переговорах по Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что европейским странам рано или поздно придется начать переговоры с Россией о будущей системе безопасности.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, проходившие 10–11 ноября, завершились договоренностью о новом обмене пленными между Москвой и Киевом. Европейские делегации в консультациях не участвовали.