Домодедово и Жуковский перешли к работе по согласованию

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Аэропорты Домодедово и Жуковский начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Данные меры по обеспечению безопасности полетов связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Внуково. В расписании рейсов в авиагаванях возможны изменения.

Ограничения на работу начали действовать на фоне атак украинских беспилотников. Как сообщил Сергей Собянин, уничтожены уже 10 БПЛА, летевших на Москву.