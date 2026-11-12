Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков приступили к работе сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву, примерно в 21:30. Позднее он проинформировал о перехвате еще пяти беспилотников. Таким образом, с учетом последней атаки общее число сбитых дронов достигло 20.

На фоне угрозы ограничения введены в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. В расписании рейсов возможны изменения, с которыми можно ознакомиться на табло авиагаваней.