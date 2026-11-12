Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Информация о разрушениях на земле также не поступала.

"На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет", – написал Слюсарь.

Ранее один человек пострадал при атаке беспилотников на Омскую область. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет.