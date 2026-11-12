Браслет с сапфиром Романовых продали на аукционе за 411 млн рублей

Фото: sothebys.com

Браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов (около 411 миллионов рублей). Итоговая стоимость лота более чем в два раза превысила верхнюю границу первоначальной оценки, сообщается на сайте аукционного дома.

Украшение представили в рамках торгов "Драгоценности королевских и знатных особ". Центральное место в композиции занимает сапфир весом 197,8 карата. Он установлен в широкий браслет геометрической формы, изготовленный из бриллиантов и горного хрусталя.

Дизайн изделия разработал ювелирный дом Cartier. В его основу легла эстетика ар-деко. Геометрические формы браслета призваны подчеркнуть историческую ценность драгоценного камня и художественное наследие Cartier.

Перед торгами стоимость украшения оценивали в диапазоне от одного до двух миллионов долларов. Однако в итоге за него заплатили 4,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что единственный известный рукописный вариант знаменитой речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" выставили на аукцион за более чем 10 миллионов долларов. Торги пройдут 22 января 2027 года.