Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:40

Безопасность

Мошенники начали предлагать россиянам бесплатно проверить уровень сахара в крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян начали заманивать на бесплатные медицинские обследования, после которых можно лишиться денег на банковском счете. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, мошенники предлагают проверить уровень сахара в крови, но вместо записи на прием пытаются получить доступ к личным данным, пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка".

Злоумышленники представляют свои предложения как часть государственной профилактической кампании, приуроченной к 14 ноября. Однако за привлекательным предложением скрывается попытка завладеть конфиденциальной информацией. Для подтверждения записи у человека требуют номер полиса обязательного медицинского страхования, а затем направляют ему ссылку на сторонний сайт.

На такой странице жертву могут попросить заполнить форму с персональными сведениями и банковскими реквизитами. Передача этих данных способна привести к списанию денег со счета. Кроме того, полученную информацию преступники могут использовать для вовлечения граждан в дропперские схемы.

Эксперты призвали россиян не сообщать незнакомцам паспортные данные, номера полисов обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Даже если собеседник представляется организатором государственной медицинской программы, его слова не следует принимать на веру без проверки.

Плановые обследования рекомендуется проходить в поликлинике по месту прикрепления после консультации с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пытаться обманывать россиян на фоне сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают.

Читайте также


безопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика