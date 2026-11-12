Мошенники начали предлагать россиянам бесплатно проверить уровень сахара в крови

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Россиян начали заманивать на бесплатные медицинские обследования, после которых можно лишиться денег на банковском счете. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, мошенники предлагают проверить уровень сахара в крови, но вместо записи на прием пытаются получить доступ к личным данным, пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка".

Злоумышленники представляют свои предложения как часть государственной профилактической кампании, приуроченной к 14 ноября. Однако за привлекательным предложением скрывается попытка завладеть конфиденциальной информацией. Для подтверждения записи у человека требуют номер полиса обязательного медицинского страхования, а затем направляют ему ссылку на сторонний сайт.

На такой странице жертву могут попросить заполнить форму с персональными сведениями и банковскими реквизитами. Передача этих данных способна привести к списанию денег со счета. Кроме того, полученную информацию преступники могут использовать для вовлечения граждан в дропперские схемы.

Эксперты призвали россиян не сообщать незнакомцам паспортные данные, номера полисов обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Даже если собеседник представляется организатором государственной медицинской программы, его слова не следует принимать на веру без проверки.

Плановые обследования рекомендуется проходить в поликлинике по месту прикрепления после консультации с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пытаться обманывать россиян на фоне сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают.