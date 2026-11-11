Российская сборная завоевала 8 золотых медалей на юношеской Олимпиаде

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Восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды завоевала сборная России на юношеских Олимпийских играх, которые принимает Дакар. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время российская команда идет третьей в медальном зачете. При этом в последний для россиян день соревнований Даниил Смирнов и Полина Дмитриева, победившие в личном многоборье, не смогли выйти в полуфинал смешанного командного турнира по спортивной гимнастике.

Четвертые юношеские Олимпийские игры в Дакаре завершатся 13 ноября. Впервые в истории олимпийского движения соревнования проходят на африканском континенте. В них участвуют около 2 700 спортсменов, которым предстоит разыграть 153 комплекта медалей в 25 видах спорта. Россию представляли 13 человек, выступавших с национальной символикой.

Ранее россиянки Мария Михайлова и Анжела Бладцева победили в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проводится в китайском Нанкине. Вторыми стали спортсменки из Великобритании, а третье место заняли представительницы Китая. Российские атлеты впервые с 2019 года соревнуются на мировом первенстве под флагом страны.

