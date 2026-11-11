Организатору секты "Школа Жизни", насиловавшему адептов, увеличили срок до 21 года

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Краснодарский краевой суд увеличил срок лишения свободы основателю и руководителю секты "Школа Жизни" Олегу Гармашу до 21 года. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

Гармаша признали виновным по части 1 статьи 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", пункту "а" части 3 статьи 131 "Изнасилование" и пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Помимо лишения свободы, ему назначили ограничение свободы на два года и запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 20 лет.

Гармаш создал секту в 2005 году. Под видом оказания психологической помощи он вовлекал туда последователей, в том числе несовершеннолетних. Всего в объединении состояли около 25 человек.

По собственной методике он полностью подчинял людей, внушал им, что является богом и проводником между мирами. Гармаш наказывал адептов за непослушание, жил за счет труда последователей и принуждал их к интимной близости.

В июне суд в Краснодаре назначил главе секты 20 лет тюремного заключения. Деятельность секты удалось пресечь в декабре 2024 года.