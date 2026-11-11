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11 ноября, 19:42

Политика

Мединский напомнил слова Путина о территориях, где ступила нога российского солдата

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Мединский процитировал высказывание Владимира Путина о принадлежности территорий, где ступила нога российского солдата, говоря об обсуждении территориального вопроса на переговорах по Украине. Об этом помощник главы государства сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

"Там, где ступила нога нашего русского солдата, – это наше", – заявил Мединский.

Путин произнес данную фразу в 2025 году во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам Мединского, возглавлявшего российскую группу, центральным вопросом повестки дня стало формирование новой архитектуры европейской безопасности. Помимо этого, стороны достигли договоренности о новом масштабном обмене пленными, детали которого будут обнародованы позднее.

Ранее Мединский также прокомментировал возможность обмена территориями между Россией и Украиной. По его словам, данная тема периодически всплывает в повестке, однако он не видит по ней путей для решения.

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