AP: Ким Чен Ын готовит передачу власти по наследству своей дочери

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Лидер КНДР Ким Чен Ын готовит себе преемницу – власть по наследству может перейти к его 13-летней дочери Ким Чжу Э. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на Associated Press (AP).

Девочка регулярно появляется рядом с отцом на крупных государственных событиях – военных парадах, испытаниях баллистических ракет и официальных приемах.

Как отметили журналисты, в Северной Корее Ким Чжу Э называют "самым любимым и уважаемым" ребенком руководителя. Бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ен Хо обратил внимание на особый протокол, которого придерживаются в отношении девочки чиновники и партийная номенклатура. По его мнению, такое поведение характерно не для ребенка руководителя, а для будущего лидера.

При этом часть экспертов, опрошенных авторами статьи, сомневается, что женщина сможет возглавить КНДР. Это связано с якобы патриархальными традициями северокорейского общества. В частности, в руководстве Трудовой партии Кореи из 17 директоров отделов лишь одна женщина – сестра лидера Ким Е Чжон.

Впервые северокорейский лидер появился на публике со своей дочерью в конце 2022 года. На снимках с запуска межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17" политика сопровождали супруга и дочь. При этом СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщали, что у Ким Чжу Э, возможно, есть младший брат или сестра.

