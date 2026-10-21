КНДР предупредила Сеул об ответных мерах в случае провокаций на границе

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Северокорейские военные должны без промедления нанести ответный удар, если действия противника на границе с Южной Кореей создадут реальную угрозу их безопасности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на советника Минобороны КНДР маршала Пак Чон Чхона.

"Сейчас не время вести словесные перепалки", – приводит агентство его слова.

Кроме того, советник Минобороны проинспектировал ключевые участки строительства укреплений на южной границе государства. Его сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван, заведующая отделом ЦК партии Ким Е Чжон и представители Генштаба армии.

Утверждения Сеула о якобы пересечении границы военнослужащими советник Минобороны назвал преднамеренными и спланированными голословными обвинениями, цель которых – переложить на КНДР ответственность за обострение обстановки. Он подчеркнул, что военные ведут работы на собственной территории, и указал на необходимость упреждающих мер для обеспечения их безопасности.

В свою очередь, Ким Е Чжон заявила, что военное руководство республики считает необходимым дать противнику понять: новые огневые подразделения ВС КНДР заняли огневые позиции. По ее словам, процесс окончательного закрепления южной границы КНДР является необратимым.

Ранее КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Речь шла, скорее всего, о баллистической ракете. Спустя несколько минут после запуска снаряд уже упал в воду. До этого Корейская народная армия провела учения дальнобойной артиллерии и ракетных войск. В рамках маневров северокорейские военные провели запуски стратегических крылатых и тактических баллистических ракет.

