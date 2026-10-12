КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

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КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Управление безопасности на море Японии уточнило, что речь идет, предположительно, о баллистической ракете. По данным ведомства, спустя несколько минут боеприпас уже упал в воду.

Ранее КНДР провела учения, в ходе которых осуществила пуски стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря. За учениями лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Представители Главного управления ракетостроения доложили ему о новой технологии, позволяющей задавать как минимум четыре варианта траектории полета в зависимости от цели и задачи.