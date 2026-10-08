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08 октября, 10:07

Политика

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала планы Сеула передать КНДР медицинское оборудование

Фото: ТАСС/АР/Jorge Silva

Попытку Южной Кореи передать Северной Корее медицинское оборудование в Пхеньяне расценили как посягательство на суверенитет страны. С соответствующим заявлением выступила сестра лидера КНДР и высокопоставленный функционер Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сообщает aif.ru.

Поводом для заявления стали сообщения южнокорейских СМИ о планах Сеула до конца ноября направить в одну из северокорейских больниц оборудование общей стоимостью 6,75 миллиона долларов. Предполагалось, что груз доставят в Пхеньян через Китай.

Для его отправки Южной Корее потребовалось отдельное разрешение Комитета ООН по санкциям против КНДР, поскольку часть оборудования подпадала под международные ограничения. Разрешение было выдано в мае сроком на девять месяцев.

Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян не считает такую инициативу проявлением доброй воли. По ее словам, заявления Сеула о "нехватке медикаментов" и "ухудшении ситуации в здравоохранении" в КНДР являются оскорблением и вмешательством во внутренние дела страны. Она также обвинила южнокорейские власти в попытке использовать тему помощи для создания собственного положительного образа и представления Севера в недружественном свете.

Отдельно представитель КНДР обратила внимание на время появления публикаций о предполагаемой поставке. Она связала их с инцидентом в демилитаризованной зоне, где после взрыва мины пострадали трое военнослужащих Южной Кореи. Сеул тогда обвинил в случившемся Пхеньян.

"То, что виновники, сфабриковавшие фарс под названием "инцидент со взрывом мины", теперь рассуждают о какой-то "гуманитарной помощи", как нельзя лучше показывает истинное лицо Республики Корея, отличающееся лицемерием, бесстыдством и наглостью", – цитирует ЦТАК заявление.

Она предупредила, что КНДР будет считать серьезным вызовом, провокацией и посягательством на суверенитет любые действия Сеула, в том числе те, которые будут преподноситься как проявление доброй воли.

Ранее КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия. Это следует из заявления Минобороны страны.

Там напомнили, что закон, принятый в 2022 году, предполагает возможность применения такого оружия при нападении на руководство страны и систему управления ядерными силами, а также при угрозе применения против КНДР ядерного или другого оружия массового уничтожения.

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