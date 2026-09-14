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Политика

Армия КНДР провела учения с применением крылатых и баллистических ракет

Фото: depositphotos/trekandshoot

Корейская народная армия (КНА) провела учения дальнобойной артиллерии и ракетных войск. В рамках маневров северокорейские военные провели запуски стратегических крылатых и тактических баллистических ракет, сообщило ЦТАК.

Учения состоялись 12 сентября. Помимо ракет соединения КНА применили ударные беспилотники и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами.

Ранее КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. В Пентагоне заявили, что США располагают информацией о запуске ракеты КНДР. По их данным, снаряд не угрожал ни американцам, ни их союзникам.

В начале сентября ВМС КНДР приняли на вооружение новый эсминец "Кан Гон". Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что корабль войдет в состав государственной системы ядерного реагирования и в случае приказа нанесет сокрушительный удар по противнику.

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