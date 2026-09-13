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13 сентября, 22:31

Культура

Первый за шесть лет концерт Селин Дион собрал 30 тысяч зрителей

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Первый за шесть лет полноценный живой концерт певицы Селин Дион посетили около 30 тысяч человек, пишет Le Monde.

Выступление прошло 12 сентября в парижской Plenitude Arena, которая вмещает 40 тысяч зрителей. До этого певица не выходила на сцену в таком формате с 2020 года. Дион открыла шоу песней On ne change pas и исполнила 26 композиций. Среди них – My Heart Will Go On и All By Myself.

Тур певицы в 2020 году пришлось прервать из-за проблем со здоровьем. Через два года врачи диагностировали у нее неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание. После этого у Дион было всего три коротких выступления. Одно из них – на открытии Олимпийских игр 2024 года, где она исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l'amour.

Ранее британо-американский актер Энтони Хопкинс в возрасте 88 лет выпустил свой первый музыкальный альбом Life Is a Dream. Пластинка вышла на лейбле Decca Classics. В альбом вошли 12 произведений, которые артист сочинял на протяжении 60 лет. Запись исполнил Филармонический оркестр под управлением Густаво Дудамеля.

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