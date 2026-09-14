Манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В Московском зоопарке специалисты придумали для манула Тимофея способ разнообразить обстановку и спрятали угощение в коробке с древесной шерстью, сообщает ТАСС.

Тимофею стал интересен новый предмет. Сначала он искал добычу и забрался в коробку. Почуяв запах угощения, манул перевернул коробку, вытряхивая ее содержимое. В результате он нашел перепелку. После Тимофей отправился обедать.

Ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов рассказал, что для манулов важно обогащение среды, которое связано с поисковым и охотничьим поведением. Животному предлагают самостоятельно найти источник запаха и само угощение, а потом достать его.

Эксперт добавил, что Тимофея почти не интересуют обычные кошачьи развлечения. Ему не нравятся мячики с кормом и другие игрушки. То есть потребности поиграть у него нет.

По словам зоотехника, главным развлечением для манула является лежание в теплый день на полочке. Сверху он смотрит за происходящим в его вольере и за людьми, подчеркнул Кочатов.

Летом у Тимофея появились три невесты – столичный зоосад получил фото трех претенденток на создание пары с манулом. Их имена и происхождение пока не раскрываются. Ветеринары должны проверить состояние здоровья каждой из самок.

