Жители 90 старых домов получили квартиры по программе реновации в Москве летом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Жители 90 старых домов получили новые квартиры по программе реновации в Москве с июня по август 2026 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этим летом число домов, в которых все жильцы завершили оформление документов на новые квартиры, выросло вдвое – с 45 до 90. Всего в них проживали более 16,5 тысячи москвичей", – отметил он.

По словам Ефимова, после того как дома полностью расселят, их демонтируют для возведения новостроек. При этом участники программы реновации переезжают в новые дома, оставаясь в том же районе. Исключением являются Зеленоградский округ и ТиНАО.

Как подчеркнула министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, более половины домов, в которых москвичи завершили оформление документов за лето, находятся на севере, северо-востоке, северо-западе и востоке столицы.

В Северном округе квартиры получили почти 3 тысячи человек из 16 домов. Примерно столько же горожан из 15 домов заселятся в квартиры на северо-востоке Москвы. На северо-западе и востоке за лето прибавилось по 11 зданий, жители которых оформили документы на новые квартиры (почти 2 тысячи и более 1,8 тысячи человек соответственно).

Ранее восемь новостроек передали под заселение в Зеленограде с начала реализации программы реновации. Их общая жилая площадь превышает 120 тысяч квадратных метров. Пять домов расположены в районе Крюково. Еще три новостройки построены в Старом Крюкове.

