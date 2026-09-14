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14 сентября, 10:03

Экономика

Камчатский край стал 48-м регионом-заказчиком на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственные и муниципальные учреждения Камчатского края получили возможность публиковать закупки на портале поставщиков, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, интерес к ресурсу со стороны заказчиков из разных регионов постоянно растет. В сентябре к порталу присоединился Камчатский край, и теперь местные организации смогут приобретать товары и услуги у поставщиков со всей страны, а предприниматели, работающие на ресурсе, получат новый рынок сбыта.

Багреева подчеркнула, что поставщики Камчатки сотрудничают с порталом практически с момента его основания – с 2014 года. Заказчикам из Москвы, Кемеровской области, Краснодарского края и других регионов они предлагают различную продукцию – от косметических средств до образовательных и развлекательных услуг.

За первые шесть месяцев 2026 года к системе присоединились Курская и Липецкая области, а также Еврейская автономная область. В августе Сергей Собянин объявил о подключении Донецкой Народной Республики.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на портале зарегистрированы 150 предпринимателей из Камчатского края. Он ожидает, что присоединение региона как заказчика будет способствовать росту этого числа: поставщики смогут заключать договоры с местными учреждениями без лишних издержек.

Все сделки совершаются в электронном виде, а порог входа на ресурс нулевой, что позволяет предпринимателям предлагать свою продукцию большому числу потребителей и масштабировать бизнес.

Команда проекта помогает новым пользователям портала освоиться на платформе, проводя очные обучающие мероприятия. В октябре такое обучение проведут для заказчиков Камчатского края – им расскажут о возможностях ресурса, специфике работы, порядке совершения сделок в электронной форме и дополнительных инструментах.

Ранее сообщалось, что с начала года столичные образовательные учреждения заключили на портале поставщиков порядка 50 тысяч контрактов, причем 15 тысяч из них были подписаны летом. Наиболее часто заказчики приобретали образовательные услуги, строительные и хозяйственные товары, в том числе бытовую технику, информационно-технологическую и полиграфическую продукцию, а также литературу.

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