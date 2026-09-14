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14 сентября, 10:04

Происшествия

В Паттайе трое неизвестных избили и ограбили туриста из России

Фото: depositphotos/dechevm​

Трое неизвестных на мотоциклах напали на российского туриста в Паттайе и забрали его сумку с деньгами и документами. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Pattaya News.

Инцидент произошел в районе улицы Тхаппхрая, популярной среди туристов и экспатов. Мужчину избили, после чего его доставили в больницу. Отмечается, что россиянину оказали необходимую помощь.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал об ужесточении контроля за пребыванием иностранцев в стране. По его словам, процедуры в отношении нарушителей, в том числе тех, кто превысил срок действия визы или работает без разрешения, теперь проходят быстрее.

Также под запрет попадает работа в сферах, которые законодательство Таиланда оставляет исключительно за гражданами королевства. Дополнительные меры безопасности для иностранных туристов Таиланд ранее ввел после убийства в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых.

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