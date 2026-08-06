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06 августа, 16:19

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Последнее СМС убитой в Паттайе девушки было на русском, а не на английском

Семья погибшей в Таиланде Назимовой рассказала о ее последнем СМС

Фото: МАХ/SHOT

Последнее сообщение погибшей в Таиланде Дианы Назимовой, которое она отправила матери перед гибелью, было на русском, а не на английском языке, как писали СМИ. Об этом РИА Новости сообщили в семье Дианы и Романа Назимовых.

Родственники обратили внимание, что во многих новостях, в том числе в крупных российских агентствах, последнее сообщение Дианы цитируется как "Urgent!" – на английском языке. Однако на самом деле оно состояло из одного слова – "Срочно!", написанного по-русски.

Из-за этой ошибки семью начали критиковать в соцсетях, задавая вопросы, почему в русской семье переписываются на иностранном языке. Чтобы развеять сомнения, родственники предоставили скриншот переписки.

"Видимо, тексты новостей переводились с тайского на английский и русский несколько раз, и где-то произошла ошибка", – добавили члены семьи.

О пропаже Назимовых стало известно в конце июля. В рамках расследования правоохранители задержали нескольких подозреваемых, признавшихся в убийстве несовершеннолетнего россиянина и избиении до смерти его сестры.

Общее количество фигурантов дела составило четыре человека. По версии следствия, причиной нападения на Назимовых стало намерение совершить кражу их мотоцикла.

Тела погибших удалось обнаружить закопанными в лесистой местности. К настоящему моменту их вернули родственникам.

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