Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 20:22

Происшествия

Электроподстанция загорелась в Ереване

Фото: 123RF.com/thebigland

Пожар произошел на электроподстанции в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Сигнал о возгорании на Цицернакабердском шоссе поступил в 17:07 по местному времени (16:07 по московскому. – Прим. ред.). На место прибыли шесть пожарных команд и дежурная группа отдела организации пожаротушения и спасательных работ Ереванского городского спасательного управления.

По словам пресс-секретаря МВД страны Нарека Саркисяна, огонь удалось локализовать. В ходе тушения двое пожарных отравились угарным газом. Один из них получил помощь на месте, другого доставили в медучреждение. Предварительно, на подстанции сгорел масляный трансформатор.

Из-за пожара без света остались порядка 5 тысяч абонентов, заявил временный управляющий компанией "Электрические сети Армении" Романос Петросян. По его словам, отключения затронули в основном ереванский административный район Кентрон. Он пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

Ранее в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный склад мебельного магазина. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 26 человек и 6 единиц техники. Спустя время возгорание удалось локализовать, у здания обрушилась кровля.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика