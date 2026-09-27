Электроподстанция загорелась в Ереване

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Пожар произошел на электроподстанции в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Сигнал о возгорании на Цицернакабердском шоссе поступил в 17:07 по местному времени (16:07 по московскому. – Прим. ред.). На место прибыли шесть пожарных команд и дежурная группа отдела организации пожаротушения и спасательных работ Ереванского городского спасательного управления.

По словам пресс-секретаря МВД страны Нарека Саркисяна, огонь удалось локализовать. В ходе тушения двое пожарных отравились угарным газом. Один из них получил помощь на месте, другого доставили в медучреждение. Предварительно, на подстанции сгорел масляный трансформатор.

Из-за пожара без света остались порядка 5 тысяч абонентов, заявил временный управляющий компанией "Электрические сети Армении" Романос Петросян. По его словам, отключения затронули в основном ереванский административный район Кентрон. Он пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

Ранее в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный склад мебельного магазина. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 26 человек и 6 единиц техники. Спустя время возгорание удалось локализовать, у здания обрушилась кровля.

