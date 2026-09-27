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27 сентября, 19:07

Политика

Пакистан опроверг причастность к вторжению боевиков ИГ в Афганистан

Фото: 123RF.com/andov

Министерство информации Пакистана официально отвергло обвинения в причастности к вторжению боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) на территорию Афганистана. Соответствующее заявление появилось на странице ведомства в соцсети X.

В заявлении подчеркивается, что Исламабад категорически отвергает "выдуманные утверждения" о причастности своих сил безопасности или разведывательных служб к внутренним столкновениям в провинции Нуристан и других районах Афганистана. Кроме того, в министерстве опровергли обвинения в вербовке или подготовке бывших сотрудников афганских силовых структур, а также в содействии террористическим группировкам, действующим в Афганистане.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по боевикам ИГ на территории Нигерии. По словам американского лидера Дональда Трампа, это было сделано по его личному приказу.

В результате атак были ликвидированы боевики, которые "жестоко убивали главным образом невинных христиан", отмечал глава Белого дома. Позже власти Нигерии подтвердили, что американская сторона нанесла авиаудары по террористам в рамках сотрудничества между двумя государствами.

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