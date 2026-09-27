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27 сентября, 22:19

Происшествия

Пожар на площади 430 "квадратов" произошел в ТЦ в Воркуте

Фото: MAX/"МЧС Республики Коми"

Пожар произошел в торговом центре "Белые ночи" в Воркуте. Площадь возгорания достигла 430 квадратных метров, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Уточняется, что у здания на улице Ленина загорелась кровля. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил мансардный этаж.

Сведений о пострадавших не поступало. В тушении участвуют 12 пожарных и 4 единицы техники.

Ранее 16 человек спасли при пожаре в жилом доме на Хабаровской улице на востоке Москвы. Уточнялось, что возгорание произошло на лестничной клетке. Спустя время огонь оперативно потушили.

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