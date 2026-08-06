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06 августа, 10:32

Происшествия

Мать убитых в Паттайе россиян простилась с ними в традиции буддизма

Фото: ТАСС/Игорь Броварник

Прощание с убитыми в таиландском городе Паттайя россиянами Дианой и Романом Назимовыми прошло в буддийском ритуальном каноне в месте, где нашли их тела. Об этом сообщает РИА Новости.

Обряд провели буддийские монахи. На прощании присутствовали мать и родные погибших, губернатор провинции Чонбури и представители руководства полиции провинции. Вход был свободным. Многие пришедшие принесли с собой любимые цветы убитой девушки – белые лилии.

Посольство России в Таиланде в своем телеграм-канале выразило соболезнования родным и близким убитых, назвав их смерть тяжелой утратой. В дипмиссии подчеркнули, что представительство с самого начала было на связи с правоохранителями королевства, а в поиске убитых активно принимали участие российские волонтеры.

Кроме того, посольство поблагодарило правоохранительные органы Таиланда, которые организовали масштабный розыск преступников, и выразило надежду, что виновные будут наказаны по закону.

Об исчезновении в Паттайе брата и сестры Назимовых стало известно 27 июля. В ходе поисков их мотоцикл нашли закопанным в водоотводном канале, после чего полиция задержала четверых подозреваемых.

Фигуранты признались, что несовершеннолетнего россиянина застрелили, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что мотивом нападения могло стать намерение завладеть мотоциклом.

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