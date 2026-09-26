Лавров: Россия ждет от нового генсека ООН защиты интересов всего человечества

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Россия рассчитывает на нового генерального секретаря ООН, который будет представлять интересы всего человечества, а не только "золотого миллиарда", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"<...> будет соответствовать всем утвержденным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность, непредвзятость и выполнение функций главного административного лица организации", – подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что Москва хочет, чтобы ООН по-настоящему стала центром согласования интересов всех государств. Нынешний секретариат организации во главе с Антониу Гутерришем, по его словам, не способен воплощать в жизнь главные требования Устава ООН, продвигает предвзятые подходы и двойные стандарты, по большому счету обслуживая группу западных стран.

Министр обратил внимание, что 7–8 наиболее значимых должностей в Секретариате занимают граждане или подданные стран НАТО.

Отвечая на вопрос о возможном вето России на голосование в Совбезе, Лавров заявил, что ряд кандидатур на пост генсека "вполне достойны и обладают качествами, которые необходимы для работы на этом ответственном посту". Он добавил, что не стоит придираться к словам, и напомнил поговорку: "Полное согласие бывает только, знаете, где? На кладбище – это всем хорошо известно".

В МИД РФ ранее заявили, что действия генсека ООН Гутерриша серьезно подорвали доверие к организации. Как добавили в ведомстве, его работа запомнится регулярным превышением полномочий и отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН.

Дипломаты отметили, что наиболее вопиющий характер все перечисленное приобрело в контексте украинского кризиса. Полномочия Гутерриша как генсекретаря ООН истекают 31 декабря 2026 года.

