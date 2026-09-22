Гутерриш с трибуны ГА ООН заявил о гибели мирных россиян из-за ударов Украины

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Генсек ООН Антониу Гутерриш с трибуны Генеральной Ассамблеи заявил о жертвах украинских атак среди мирных граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в ходе украинского конфликта погибают люди, которые находятся далеко от зоны боевых действий. Гутерриш напомнил, что удары приходятся на жилые дома, объекты транспорта, энергетические и водные системы. Это, в свою очередь, создает угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии.

Ранее стало известно, что Гутерриш позитивно оценивает последние дипломатические шаги по урегулированию кризиса на Украине. Генсек ООН выразил надежду, что это подтолкнет Москву и Киев к возобновлению переговоров, что станет основой для достижения мира.

Он также заявлял о готовности провести трехстороннюю встречу России, США и Украины в штаб-квартире организации. По его словам, сейчас необходимо добиться остановки боевых действий.

