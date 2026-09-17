Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 08:32

Политика

Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт пообещала начать диалог с РФ и Украиной

Фото: depositphotos/gary718​

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт заявила, что в случае избрания готова напрямую связываться с представителями России и Украины для выработки мирного решения конфликта. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она подчеркнула, что готова сделать это с одной целью – содействовать достижению мира. По ее мнению, генеральный секретарь ООН должен выступать нейтральным посредником. Его задача – не только вести диалог со всеми сторонами конфликта, но и стремиться не допустить его возникновения.

Сейчас представитель Гайаны Родригес-Биркетт является лидером в борьбе за пост нового генсека ООН. В ходе второго неофициального голосования членов Совета безопасности ее кандидатуру поддержали 8 из 15 стран. Ближайшие соперники – Ребека Гринспан, кандидат от Коста-Рики, и Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, – получили по семь голосов.

Перед определением единого кандидата неофициальные голосования позволяют членам Совбеза оценить уровень поддержки претендентов. Совет безопасности должен рекомендовать нового генсека Генеральной Ассамблее ООН. Второй срок текущего генсека Антониу Гутерриша закончится в конце 2026 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинский кризис был бы урегулирован еще год назад, если бы не действия США. Он пояснил: если бы Вашингтон не отошел от договоренностей Анкориджа и Европа "не оттянула бы" их, военные действия прекратились бы. Лавров назвал это "очевидным фактом".

Читайте также


политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика