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Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт заявила, что в случае избрания готова напрямую связываться с представителями России и Украины для выработки мирного решения конфликта. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она подчеркнула, что готова сделать это с одной целью – содействовать достижению мира. По ее мнению, генеральный секретарь ООН должен выступать нейтральным посредником. Его задача – не только вести диалог со всеми сторонами конфликта, но и стремиться не допустить его возникновения.

Сейчас представитель Гайаны Родригес-Биркетт является лидером в борьбе за пост нового генсека ООН. В ходе второго неофициального голосования членов Совета безопасности ее кандидатуру поддержали 8 из 15 стран. Ближайшие соперники – Ребека Гринспан, кандидат от Коста-Рики, и Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, – получили по семь голосов.

Перед определением единого кандидата неофициальные голосования позволяют членам Совбеза оценить уровень поддержки претендентов. Совет безопасности должен рекомендовать нового генсека Генеральной Ассамблее ООН. Второй срок текущего генсека Антониу Гутерриша закончится в конце 2026 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинский кризис был бы урегулирован еще год назад, если бы не действия США. Он пояснил: если бы Вашингтон не отошел от договоренностей Анкориджа и Европа "не оттянула бы" их, военные действия прекратились бы. Лавров назвал это "очевидным фактом".

