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17 сентября, 09:18

Происшествия

Актер из "Реальных пацанов" Армен Бежанян попал в аварию

Фото: vk.ru/id536710558

Российский актер Армен Бежанян, известный по роли отчима Коляна в сериале "Реальные пацаны", попал в аварию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Бежаняна, он пытался обогнать автомобиль, ехавший впереди, но тот неожиданно дернулся влево. Пытаясь избежать столкновения, он изменил траекторию, и машину выбросило с дороги. Актер заявил, что от машины "ничего не осталось".

Бежанян отметил, что скорость была больше 100 километров в час, а высота, с которой он улетел, оказалась значительной.

"Если это сделано специально, то вы нелюди", – заключил актер.

Артист также заявил, что будет воспринимать случившееся как "случайное совпадение", хотя, по его мнению, такое вряд ли происходит случайно.

Ранее российский блогер Дмитрий Масленников, известный расследованиями паранормальных явлений, попал в аварию во время съемок очередной экспедиции. Трое из пяти участников поездки получили травмы и обратились в травмпункт для прохождения рентгена. По предварительным данным, у них повреждения конечностей.

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