Начальная стоимость тура на Мальдивы в 2026 году опустилась до 140 тыс рублей

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Мальдивы перестали быть направлением для отдыха миллионеров – в 2026 году пара может улететь туда за 140–200 тысяч рублей, заявил в беседе с "Газетой.ру" гендиректор агрегатора пакетных туров Илья Юртаев.

Юртаев отметил, что главный миф о Мальдивах в том, что для поездки нужен бюджет в несколько миллионов. В июне 2026 года "пакет" из Москвы на двоих можно было купить за 140 тысяч рублей. В него входили отель в 2 звезды и 4 ночи отдыха. Средний чек летом доходил до 417 тысяч рублей на пару.

В летние месяцы действительно фиксировались покупки недельного отдыха за 1 миллион рублей. Рекорд первого полугодия – 3,4 миллиона рублей за 10 ночей с вылетом из Москвы. При этом для пары реальный порог начинается с 200–300 тысяч рублей, если выбрать локальный остров, несезонные даты и скромное размещение. При планировании важно учитывать не только цену тура, но и сезонность, категорию размещения и набор включенных услуг.

Наиболее экономный вариант – гостевые дома и маленькие отели на локальных островах. Выше идут трех- и четырехзвездочные гостиницы и бюджетные резорты. Основу предложения формируют курортные отели 4–5 звезд: традиционные острова-резорты с виллами на пляже или над водой, ресторанами, SPA и дайвингом. Премиум-сегмент – элитные резорты и приватные виллы, где несколько дней проживания обойдутся в сотни тысяч рублей.

На цену влияют сезон, звездность отеля, тип номера, питание, трансфер из аэропорта Мале, город вылета, продолжительность поездки и курс валют. Высокий сезон приходится на конец осени – весну. Летом дешевле из-за дождей, которые обычно быстро заканчиваются.

По статистике министерства туризма и гражданской авиации Мальдив, с начала года по 18 августа острова посетили 198 748 туристов из России. По этому показателю страна уступает только Китаю, а доля россиян составляет примерно 14,7%.

Ранее стало известно, что Россия и Мальдивы уже обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Комментируя это, глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку спросил журналиста из островного государства, не потонут ли острова из-за большого потока российских туристов.

