Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве расширят программу комплексной профориентации школьников. В данный момент она охватывает ребят из 9–11-х классов, а с января 2027 года к проекту присоединятся ученики 8-х классов, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Помимо расширения аудитории, увеличится и сеть площадок программы. Новым хабом станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Там школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями в практико-ориентированном формате.

Мэр напомнил, что городская программа комплексной профориентации действует с 2023 года. Школы, колледжи и вузы, центр "Профессии будущего" и крупнейшие работодатели Москвы вместе выстраивают единую систему, которая помогает подросткам лучше понять свои сильные стороны и узнать об образовательных и профессиональных возможностях столицы.

Программа не выбирает профессию за ребенка, а дает ему инструменты, знания и практический опыт, чтобы он принял осознанное решение о своем будущем, подчеркнул градоначальник.

Между тем 10-классники из инженерных, предпринимательских и IT-классов начали осваивать технологическое предпринимательство в 32 московских школах. Они будут работать над собственными проектами и опытными предпринимателями. Им расскажут, как формулировать бизнес-идеи и создавать бизнес-модели.