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17 сентября, 10:02

Происшествия

Двое мужчин погибли при нападении медведя в Иркутской области

Фото: vk.ru/police38

Двое мужчин погибли при нападении медведя в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 16 сентября в Киренском районе. Трое жителей Киренска отправились в лес в районе села Красноярово, более чем в 80 километрах от райцентра. Там на них набросился зверь. Мужчины в возрасте 65 и 55 лет погибли, третьему удалось убежать и рассказать о случившемся.

На место происшествия выехала группа с сотрудником уголовного розыска и опытными охотниками. Они нашли тела погибших и заметили агрессивного медведя. Охотники применили оружие, однако хищник скрылся. Мероприятия по его поиску продолжаются, к месту направлены дополнительные силы полиции и представителей других силовых ведомств.

Полицейские настоятельно рекомендовали местным жителям не пренебрегать мерами безопасности в связи с активизацией медведей и отказаться от похода в лес.

Ранее в Минприроды России уточнили, что ситуация с выходом медведей к людям в 2026 году не является аномальной. По данным ведомства, ежегодно насчитывается более 20–30 случаев.

При этом нетипичный всплеск нападений со стороны этих животных был зафиксирован в 2014 году. Тогда зарегистрировали 116 случаев.

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