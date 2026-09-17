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17 сентября, 08:00

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Тункинский нацпарк в Бурятии закрыли на месяц из-за медведей

Фото: depositphotos/kyslynskyy​

Все экологические тропы и туристические маршруты Тункинского национального парка в Бурятии временно закрыты для посещения с 17 сентября по 15 октября из-за медведей, сообщила пресс-служба нацпарка.

Ограничения вводятся в соответствии с распоряжением властей Бурятии от 7 сентября. Отмечается, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Под ограничение подпали экологические тропы и туристические маршруты "Саяанай зурхэн", "Тропа здоровья", "Пик любви", "Источники жизни", а также:

  • "Серебряное озеро";
  • "Озеро Артемьева";
  • "Шумакский тоом";
  • "Кладовая здоровья";
  • "Тунка заповедная";
  • "В долине потухших вулканов";
  • "Верхний Иркут";
  • "Сплав по реке Зун-Мурэн".

Тункинский национальный парк – самый крупный нацпарк России. Он входит в состав Всемирного природного наследия.

Ранее в Минприроды заявили, что численность бурых медведей в России достигла 307 тысяч особей, увеличившись в 2,3 раза за 36 лет. Рост отчасти обусловлен расширением хозяйственной и туристической деятельности человека – животным стали доступны пищевые отходы. В ведомстве добавили, что субъекты РФ могут ежегодно сокращать популяцию медведей в случае опасности для человека, но не более чем на 30%.

Врио президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко, в свою очередь, предложил отменить лимит на добычу медведя, чтобы эффективно регулировать численность вида.

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