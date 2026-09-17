Собянин: портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов

Фото: МАХ/"Сергей Собянин. Личный блог"

Московский портал поставщиков открывает для бизнеса из регионов новые возможности, а поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевыми задачами народной программы "Единой России", заявил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Государственный заказ, отдающий приоритет отечественной продукции, является одним из самых действенных инструментов для этого. Однако малому и среднему бизнесу, особенно региональному, сложно участвовать в торгах, не имея специальных инструментов. Таким инструментом стал московский портал поставщиков – маркетплейс для закупок малого объема, где могут работать поставщики из любого региона.

В настоящее время на портале зарегистрированы свыше 410 тысяч предпринимателей из всех регионов страны, более 90% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Закупки ведут более 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы насчитывает 3,6 миллиона наименований, при этом ежедневно заключается более 1,5 тысячи контрактов.

По итогам семи месяцев 2026 года поставщики из Краснодарского края подписали контрактов на сумму 226 миллионов рублей, из Саратовской области – на 135 миллионов, из Ленинградской – почти на 130 миллионов, из Ульяновской – примерно на 70 миллионов, из Смоленской – свыше 68 миллионов рублей.

В январе – июле 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тысячи новых поставщиков, из которых более 12,7 тысячи (76%) – из регионов. Лидирует Пермский край с 2,2 тысячи регистраций, далее идут Московская область (1,4 тысячи) и Санкт-Петербург (639).

В 2026 году состав портала расширился за счет Курской и Липецкой областей, Еврейской автономной области, Донецкой Народной Республики и Камчатского края.

Поставщикам доступны для удобства быстрая регистрация, электронный документооборот, бот автоматических ставок, а также инструменты ИИ для работы с каталогом и документацией. Например, нейросеть распознает категорию товара по изображению, а сервис машинного анализа готовит краткое содержание контрактов.

В 2025 году портал объединили с мобильным приложением "Госключ" – теперь контракты можно подписывать с мобильных устройств. В регионах начинают работать представительства, в которых специалисты консультируют предпринимателей по вопросам работы площадки и собирают обратную связь.

Правительство Москвы продолжит развивать портал для того, чтобы отечественные производители получили стабильный канал сбыта продукции, заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что корпоративные кабинеты на портале mos.ru создали более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов России. Портал предоставляет бизнесу доступ к более чем 200 цифровым услугам и сервисам, что упрощает взаимодействие с городскими властями. Такими кабинетами пользуются компании из 88 российских регионов.

