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Впервые с декабря 2021 года на Солнце за четыре дня не произошло ни одной вспышки обычного класса C и выше. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в телеграм-канале.

Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался с 7 по 11 декабря 2021 года. По мнению ученых, если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный пять лет назад антирекорд может быть побит. При этом подобные длительные паузы нехарактерны для текущей фазы солнечного цикла.

Ранее американские ученые с помощью солнечного телескопа имени Дэниела Иноуэ на Гавайях впервые зафиксировали на поверхности Солнца крошечные вихри, которые могут влиять на жизнь на Земле. По информации в СМИ, открытие помогает объяснить, почему внешняя атмосфера звезды горячее ее поверхности и как накапливается энергия для мощных вспышек.

В свою очередь, космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на видимой стороне Луны новый ударный кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров. Он появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы и стал крупнейшим из известных ударных кратеров, образовавшихся в Солнечной системе в последнее время. По размеру кратер превосходит римский Колизей.