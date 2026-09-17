Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 17:14

Происшествия

Суд в Челябинске назначил условный срок стрелявшему из ракетницы в знакомого подростку

Фото: 123RF.com/modesto3

В Челябинске суд назначил условный срок подростку, который стрелял из ракетницы в 16-летнего знакомого. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2025 года 14-летний подросток из хулиганских побуждений выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо знакомого. Инцидент произошел во дворе дома на улице Южноуральской в Тракторозаводском районе. Пострадавшего доставили в больницу с травмой глаза.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Обвиняемому запрашивали 4 года лишения свободы в воспитательной колонии. Прокурор также потребовал взыскать с подростка 2 миллиона рублей в качестве компенсации, но суд пока оставил это без рассмотрения.

Ранее в Новосибирске завели дело после того, как 18-летний местный житель ранил ножом 24-летнего мужчину. Конфликт между молодыми людьми начался в переписке в одном из пабликов, а затем перешел в личные сообщения. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика