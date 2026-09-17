Суд в Челябинске назначил условный срок стрелявшему из ракетницы в знакомого подростку

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В Челябинске суд назначил условный срок подростку, который стрелял из ракетницы в 16-летнего знакомого. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2025 года 14-летний подросток из хулиганских побуждений выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо знакомого. Инцидент произошел во дворе дома на улице Южноуральской в Тракторозаводском районе. Пострадавшего доставили в больницу с травмой глаза.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Обвиняемому запрашивали 4 года лишения свободы в воспитательной колонии. Прокурор также потребовал взыскать с подростка 2 миллиона рублей в качестве компенсации, но суд пока оставил это без рассмотрения.

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