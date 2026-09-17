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17 сентября, 19:00

Политика

Таджикистан рассматривает выход из МУС

Фото: 123RF.com/katmoy

Совет нижней палаты парламента Таджикистана обсудил проект постановления "О прекращении действия Статута Международного уголовного суда (МУС)" на внеочередном заседании 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

По итогам рассмотрения документа и других вопросов были "приняты соответствующие решения", однако какие именно и когда проект вынесут на голосование всех депутатов, не уточняется.

Таджикистан подписал Римский статут МУС в 1998 году, а ратифицировал его в 2000 году. Согласно документу, государство-участник может выйти из суда, направив генеральному секретарю ООН письменное уведомление. Решение вступит в силу через год после получения уведомления, если не указан более поздний срок.

Ранее в Службе внешних связей Евросоюза заявляли, что Таджикистан не выполнил обязательства по Статуту МУС, когда в октябре 2025 года с государственным визитом страну посетил Владимир Путин, ордер на арест которого был выдан судом в марте 2023-го.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Россия, а также США, Китай и ряд других стран отказались от участия в работе этого международного института.

В июле 2026 года американский госсекретарь Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС. Он заявил, что суд будет разрушен "кирпичик за кирпичиком", если потребуется.

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