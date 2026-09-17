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17 сентября, 19:26

Технологии

Гуманоидный робот атаковал инженера во время испытаний в Китае

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Гуманоидный робот внезапно атаковал инженера во время испытаний в восточной китайской провинции Чжэцзян и выбил пульт управления из его рук. Об этом сообщило издание Organiser.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как машина резко приходит в движение, поворачивается к оператору и наносит удар ногой в его сторону. Пульт управления отлетает в сторону. Когда инженер пытается поднять устройство, робот подпрыгивает и совершает повторный удар, после чего наклоняется вперед, имитируя поклон, который часто используют в фильмах про кунг-фу.

Пользователи соцсетей сравнили технику движений робота с традиционным китайским единоборством вин-чунь. При этом они усомнились в том, что машина принимала самостоятельные решения.

Причины инцидента пока не установлены. Специалисты выясняют, стали ли движения следствием программного сбоя, технической неисправности или находились полностью под контролем инженеров.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, оборонное ведомство Китая активизировало исследования по военному применению гуманоидных роботов. В настоящее время проводятся испытания роботов на соответствие боевым условиям. Кроме того, исследуется их взаимодействие с военнослужащими.

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