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08 сентября, 12:36

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Reuters: Китай ускорил разработку боевых человекоподобных роботов

Китай ускорил разработку боевых человекоподобных роботов

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Оборонное ведомство Китая активизировало исследования по военному применению человекоподобных роботов и рассматривает возможность их развертывания в боевых условиях, сообщает Reuters.

В китайских военных учреждениях проводятся испытания гуманоидных роботов на соответствие боевым условиям, ведется поиск закупок технологий для их обучения, а также исследуется взаимодействие роботов с военнослужащими. Деятельность активизировалась в 2025–2026 годах и сосредоточена на развитии систем восприятия, манипуляции с объектами и сборе данных для обучения.

Согласно данным BofA Global Research, в 2025 году около 95% мировых поставок гуманоидных роботов обеспечили китайские производители. Это дает НОАК доступ к этой развивающейся отрасли параллельно с разработкой своих военных технологий.

Исследователи Оборонного научно-технического университета НОАК (NUDT) в августе 2025 года уже описывали сценарий, в котором шесть боевых роботов делятся на две штурмовые группы и во взаимодействии с войсками зачищают занятое противником здание. Моделировался городской штурмовой отряд с оборудованием, которое может появиться в течение 5–10 лет.

По мнению китайских военных экспертов, задачи гуманоидных роботов в армии будут эволюционировать от поддержки до полноценного участия в боях. В декабре Командование Восточного театра военных действий НОАК выпустило ролик с использованием ИИ, где военные роботы в гипотетическом будущем конфликте сокрушают оборонительные рубежи Тайваня.

Эксперт Института исследований национальной обороны и безопасности Тайваня Цзюо-Мин Чоу считает, что улучшения в балансе, восприятии и выносливости могут сделать роботов-гуманоидов полезными в зданиях, туннелях и внутренних помещениях кораблей. Он также отметил, что у них две руки и две ноги и теоретически они могут сочетать мобильность, лазание и работу с предметами.

Ранее китайский робот по имени Эдвард Вархоцкий, который работает в порту ВМС Польши, напугал польских военных. Позднее заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что нужно обращать внимание на каждый подобный случай использования техники из КНР.

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