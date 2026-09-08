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08 сентября, 13:07

Происшествия

Раздетый мужчина устроил дебош в банке на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Мужчина разделся и устроил дебош в отделении банка на западе Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Инцидент произошел в отделении банка, которое расположено на Никулинской улице. Росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования, поступил тревожный сигнал из финансовой организации. Прибыв на место, они задержали 45-летнего москвича, который полностью разделся, громко выкрикивал бессвязные фразы, использовал ненормативную лексику и пугал посетителей.

Правоохранители вызвали на место происшествия скорую помощь. Мужчину доставили в отдел полиции, после чего отвезли в одну из городских больниц.

На видео, предоставленном пресс-службой ведомства, задержанный рассказывает: "Его зовут муравей-панда. В интернете откройте, посмотрите про него информацию. Он очень ядовитый. Его еще, знаете, муравья-панду называют убийцей коров и быков".

Ранее в Красноярске задержали 29-летнего мужчину, который взломал дверь храма Рождества Христова. Сотрудники Росгвардии прибыли на охраняемый объект после сигнала "Тревога". При осмотре здания были обнаружены следы взлома входной двери, а внутри находился неизвестный мужчина.

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Он находился в состоянии опьянения. На вопрос, зачем он проник в храм, задержанный ответил: "Помолиться". Имущество храма оказалось повреждено. Сумма причиненного ущерба оценивается в 75 тысяч рублей.

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