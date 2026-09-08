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08 сентября, 15:01

Культура

Мемориальная доска народному артисту СССР Леониду Маркову появится в Москве

Фото: mossoveta.ru

Торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР, актеру Леониду Маркову состоится в Москве 9 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В церемонии примут участие вдова артиста Елена Маркова, худрук Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли и директор театра Алексей Черепнев, народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженные артисты РСФСР Нелли Пшенная и Леонид Евтифьев, а также заслуженные артисты России Валерий Яременко, Ольга Анохина, Владимир Горюшин, Леонид Фомин.

Автором памятного знака выступил заслуженный художник России Дмитрий Клавсуц. В департаменте отметили, что открытие доски Маркову – значимое событие для культурной жизни Москвы.

Артист в театре Моссовета играл роли Арбенина в "Маскараде", Звягинцева в "Они сражались за Родину", Порфирия Петровича в "Петербургских сновидениях", Алексея Орлова в "Царской охоте". Кроме того, актер известен своими ролями в картинах "Следствие ведут ЗнаТоКи. Побег", "Мой ласковый и нежный зверь" и "Гараж".

Ранее в Москве представили концепцию Аллеи воинской славы, которую планируют создать в районе Щукино. Ее предлагается организовать на участке улицы Народного Ополчения от станции МЦК Панфиловская до памятника танку Т-34-85. Здесь разместят стенды с фотографиями героев, а также биографические справки и описания подвигов.

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