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08 сентября, 15:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл завод по производству рентгенодиагностических аппаратов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Сергей Собянин открыл высокотехнологичное производство рентгенодиагностических аппаратов на юго-западе Москвы. С компанией "С.П.Гелпик", реализовавшей запуск нового производства, заключен офсетный контракт.

Государство должно поддерживать такие проекты, подчеркнул мэр Москвы, отметив, что современную медицину сложно представить без медоборудования.

"К сожалению, российских аналогов оборудования очень мало, производителей очень мало, которые отвечают всем мировым стандартам и делают сложную высокотехнологичную технику", – сказал мэр.

По его словам, данное предприятие – хорошее исключение. Первоклассная техника поставляется во многие регионы России. Кроме того, практически в каждой поликлинике Москвы находится техника, произведенная на этом предприятии.

"Появляются новые образцы. Надеюсь, что постепенно эта техника будет вытеснять с нашего рынка импортную отечественными образцами", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что по контракту поставляются сотни единиц оборудования, которые поддерживаются в надлежащем состоянии и своевременно ремонтируются. Мэр добавил, что такие предприятия поддерживаются в том числе предоставлением льготной аренды земли, льготных кредитов.

В свою очередь, гендиректор "С.П.Гелпик" Владимир Аврамов подчеркнул, что подобного рода производства имеют большое значение в обеспечении технологической независимости страны.

"Я искренне надеюсь, что компании, подобные нашей, открывающие новые заводы, будут способствовать тому, что Россия станет полностью независима от любого импорта, и мы сможем вытеснить всех наших конкурентов из отечественных больниц", – заключил он.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что для строительства новой промышленной площадки город предоставил инвестору земельный участок площадью около 1 гектара в районе Зюзино по льготной ставке, также инвестором был привлечен кредит. Проект удалось реализовать за 2 года.

Планируется, что на заводе будут выпускать не менее 400 рентгенодиагностических аппаратов различного назначения в год. Сейчас в Москве работает более 230 предприятий медицинской промышленности.

Ранее в столице открылось три новых центра женского здоровья. Они заменяют традиционные женские консультации. В настоящий момент в городе работает уже 20 таких учреждений. Как подчеркнул Собянин, оказание качественной и доступной медпомощи женщинам является одной из стратегических задач Москвы.

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