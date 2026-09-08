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Женщина погибла в ДТП с грузовиком на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Дмитровском шоссе, в районе дома 49. По данным ведомства, женщина находилась за рулем автомобиля Hyundai. В результате столкновения с грузовиком она скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. В настоящее время они работают на месте аварии.

Ранее четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и грузового автомобиля в Туве. Авария произошла утром 8 сентября на 800-м километре трассы Р-257 "Енисей". Всех пострадавших экстренно доставили в больницу.

